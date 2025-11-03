Biministro Álvaro García: Diego Pardow cumplió su responsabilidad política con la renuncia y “no hay fundamento para una AC”

El ministro de Energía y Economía, Álvaro García, aseguró que el exministro Diego Pardow ya asumió su responsabilidad política al dejar el cargo, por lo que calificó como infundada la Acusación Constitucional en su contra.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, afirmó que el exministro Diego Pardow ya cumplió con su responsabilidad política al haber dejado su cargo, por lo que consideró que no existen fundamentos para la Acusación Constitucional (AC) que impulsan algunos parlamentarios en su contra.

En conversación con Radio Duna, García sostuvo que “cuando se conozca toda la información en detalle, se darán cuenta de que no hay fundamento realmente para hacer una Acusación Constitucional contra un ministro que ya fue destituido de su cargo para asumir la responsabilidad política que efectivamente tenía”.

El titular de Energía explicó que “no era posible que un ministro conociera los detalles técnicos de una fijación tarifaria que tiene cientos de fórmulas, y esta era solo una de ellas”.

García enfatizó que Pardow “cumplió su responsabilidad política, y por eso salió del ministerio”.

Además, adelantó que este jueves asistirá a la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional, donde responderá las consultas de los parlamentarios.

Respecto a la devolución de cobros indebidos por el error en las tarifas eléctricas, el ministro aclaró que los montos eran bajos porque “eso era lo que efectivamente se había cobrado en exceso”.

“La gente va a tener sus recursos pagados en exceso de vuelta. Hemos llegado a puerto porque todos los gremios de generadoras ya han señalado que van a devolver esos recursos de la manera que el Gobierno lo estime”, agregó.

Mira la entrevista