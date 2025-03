“Era falso”: Gabriel Boric desmiente estar ebrio en imagen viralizada y arremete contra “cuentas vinculadas a la derecha” por “confundir y engañar”

Por CNN Chile 30.03.2025 / 22:34 Compartir

"Sé que no se van a disculpar conmigo ni con la familia que hizo el video, pero me queda la tranquilidad que se dejan en evidencia tal cual son. Muchas gracias al padre (a quien no conocía) que me envió el video original", cerró Boric.