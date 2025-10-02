Boric responde a Kast: “Discutir las propuestas de políticas públicas que hay en Chile no es cobarde, es democrático”

El mandatario, quien emplazó al republicano en cadena nacional sin mencionarlo, defendió su derecho a opinar: “Que como Presidente de la República tenga una opinión al respecto, me parece del todo legítimo”, señaló.

El presidente Gabriel Boric abordó nuevamente la polémica generada con el candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano y socialcristiano, quien lo acusó de “un acto de corrupción y cobardía” tras criticar su propuesta de reducir el gasto fiscal durante la cadena nacional. Frente a esto, Boric aseguró: “No estoy para polémicas tan chicas”.

Boric defiende derecho a opinar

Durante su llegada a La Moneda este jueves, el jefe de Estado enfatizó que “a mí lo que me preocupa es que los derechos sociales, que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo, se mantengan a todo evento. De eso está preocupado el Gobierno y eso seguiremos haciendo”.

Además, agregó: “Que como Presidente de la República tenga una opinión al respecto, me parece del todo legítimo”.

Al ser consultado particularmente por los dichos de José Antonio Kast, Boric subrayó que “discutir y conversar de las propuestas de políticas públicas que hay en Chile no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso”.

El mandatario concluyó: “Yo por lo menos estoy muy convencido de aquello y defender lo logrado es parte de nuestra labor”.

¿Cuál fue la crítica de José Antonio Kast?

Kast cuestionó con dureza al jefe de Estado por cuestionar su idea de reducir en US$6.000 millones el gasto fiscal en solo 18 meses. La crítica también ha sido abordada por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Desde la UDI, el secretario general Juan Antonio Coloma, junto a los diputados Felipe Donoso y Cristhian Moreira, anunciaron que oficiarán a la Contraloría General de la República para denunciar al presidente Boric por una eventual infracción a la prescindencia política.

Este conflicto surge después de la presentación del Presupuesto 2026 del mandatario en cadena nacional, donde también se refirió a las propuestas de los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Evelyn Matthei, quienes buscan reducir el gasto fiscal en caso de llegar a La Moneda.