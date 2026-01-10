“Evitemos conductas de riesgo”: Presidente Boric refuerza llamado a la prevención ante alerta por altas temperaturas extremas

El mandatario advirtió sobre la alerta por altas temperaturas extremas entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía y reforzó el llamado a extremar las medidas de prevención y a denunciar cualquier indicio de incendio forestal.

El Presidente Gabriel Boric realizó un llamado a la prevención ante la alerta por altas temperaturas extremas que afectará a gran parte del país durante este fin de semana, reforzando la necesidad de extremar las medidas de cuidado para evitar incendios forestales.

A través de sus redes sociales, el mandatario advirtió que la condición climática se extenderá entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, y enfatizó la importancia de evitar conductas de riesgo que puedan derivar en emergencias de gran magnitud.

“Este fin de semana tenemos nuevamente alerta por Altas Temperaturas Extremas entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía. Refuerzo el llamado a la prevención de incendios forestales. Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias”, señaló el jefe de Estado.

En esa línea, el Presidente recalcó que la prevención resulta clave frente a este tipo de situaciones y recordó algunas medidas básicas para reducir el riesgo de incendios.

“Prevenir un incendio es mucho más fácil que combatirlo: no botes colillas de cigarros y evita el uso de fuego al aire libre”, agregó.

Finalmente, Boric llamó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier indicio de incendio o comportamiento peligroso, indicando los números de emergencia disponibles.

“Ante cualquier indicio de incendio o conductas peligrosas, llama y denuncia de inmediato a los números de emergencia: 130 CONAF, 132 Bomberos, 133 Carabineros o 134 PDI”, recalcó.