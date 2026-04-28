Gabriel Boric aterriza en el CPI: El nuevo rol del expresidente en políticas de infraestructura

En una incorporación que se suma a una práctica ya habitual entre exmandatarios , el expresidente Gabriel Boric pasó a formar parte del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), un organismo dedicado al análisis y propuesta de políticas de desarrollo en el área.

La integración se concretó el pasado 22 de abril. Con ello, Boric se suma a una instancia que reúne a figuras de alto perfil del mundo político, académico y técnico, según Radio Biobío.

El CPI, fundado en 2013, tiene como objetivo impulsar la planificación de infraestructura pública con una mirada de largo plazo, enfocada en sostenibilidad, productividad y mejora en la calidad de vida.

Su trabajo se desarrolla como un espacio de discusión y articulación de propuestas en torno a proyectos estratégicos para el país.

Actualmente, la presidencia del consejo está en manos del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mientras que entre sus integrantes también figura la expresidenta Michelle Bachelet.