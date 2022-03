Hace casi una década, en agosto de 2012, las movilizaciones estudiantiles se consolidaban desde su ascenso en el país el año anterior. Sin embargo, las noticias mostraban diariamente imágenes de agresivos desalojos de las tomas realizadas por estudiantes secundarios en colegios de todas las regiones del país. En la Región Metropolitana, uno de los epicentros de las protestas, las organizaciones de estudiantes desarrollaban acciones para demostrar el malestar ante la crisis del sistema educativo, siendo las comunas de Santiago, Providencia y Ñuñoa los principales escenarios de las manifestaciones. En dicho contexto y con 26 años, el entonces presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Gabriel Boric, lideraba la vocería ante las autoridades y la opinión pública. En aquel momento, quien hoy es el futuro presidente de Chile,manifestó a CNN Chile que no se detendrían ante las represiones ejercidas: “Hacemos un llamado a todos los estudiantes de Chile a movilizarse, hacemos un llamado a los estudiantes de otras universidades, que a lo largo de todo Chile se movilizaron durante el año pasado, a que también tomen acciones”. Esto, “porque creemos que creemos que la lucha que llevamos adelante es una lucha digna, nuestras convicciones siguen firmes y, por lo tanto, ante la nula respuesta del gobierno a las demandas de los estudiantes, secundarios y universitarios, quienes estamos juntos en una misma lucha, corresponde seguir movilizados y acá no daremos un pie atrás en eso“. En ese sentido, fue tajante al sostener su “rechazo absoluto a los desalojos; al señor Zalaquett, al señor Labbé, al señor Sabat, al gobierno que es responsable: No sigan desalojando los colegios“, sentenciando que “nosotros como estudiantes universitarios respaldamos plenamente las acciones de los secundarios“.