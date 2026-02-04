Futura ministra Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad, por respetar los recursos públicos”

La exlanzadora de bala también señaló que su futuro cargo "requiere la renuncia total a mi carrera como deportista".

La futura ministra del Deporte, Natalia Duco, anunció su renuncia a la beca Proddar, obtenida en el año 2022 tras ser medalla de oro en los Juegos Sudamericanos.

De acuerdo con La Tercera, la exlanzadora de la bala recibió un monto mensual de $1.425.999 —al menos hasta diciembre del año pasado—, pese a que no compite oficialmente desde los Juegos Olímpicos de París 2024.

Consultada sobre ello, la exatleta señaló al citado medio que tenía programado competir en los Juegos Odesur en septiembre de este año, participación que se canceló tras la propuesta del presidente electo, José Antonio Kast, para ser ministra.

“Competí en París, luego de eso me operé en tres articulaciones y pensaba volver a competir este año en los Odesur. Ser ministra requiere todo mi tiempo, mi compromiso y mi potencial a disposición del servicio público. Por eso requiere de la renuncia total a mi carrera como deportista en pro de este nuevo desafío que asumo”, agregó.

La futura secretaria de Estado recalcó que, desde su nombramiento, “es lo correcto (renunciar al beneficio) por probidad y por respetar los recursos públicos de todos los chilenos. He sido lanzadora de bala por Chile con y sin beca Proddar, con y sin auspicios, con y sin medallas; nada material determina mi carrera como deportista”.

“Lo digo muy sinceramente: solo este compromiso como ministra me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida“, cerró Duco, cuya nominación como ministra de Deportes por el presidente electo, José Antonio Kast, levantó diversas críticas especialmente centradas en su episodio de dopaje, por el cual fue suspendida por tres años.