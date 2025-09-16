Fundación Víctor Jara y PEN Chile buscan que el 16 de septiembre sea el Día Nacional de la Libertad de Expresión

Las organizaciones llegaron hasta el Ministerio de las Culturas para dejar una carta con su solicitud.

La Fundación Víctor Jara y PEN Chile presentaron una solicitud para que el 16 de septiembre sea declarado como el Día Nacional de la Libertad de Expresión.

Las organizaciones llegaron hasta la oficina de partes del Ministerio de las Culturas para entregar una carta con la solicitud, la cual cuenta con más de 500 firmas de apoyo.

“PEN Chile eligió el 16 de septiembre, día del asesinato de Víctor Jara por la dictadura militar en 1973, para honrar su memoria y un legado que sigue sosteniendo el alma de un pueblo que todavía lucha por el Derecho a vivir en paz, esa canción maravillosa que nombra el derecho fundamental sin el cual los demás se desarman, se deshilachan, al igual que el derecho a la libertad de expresión por la que fue asesinado. Todas sus canciones hablan de amor, de paz, de dignidad y de justicia social, valores que defendemos como los únicos que sustentan el buen vivir en una sociedad inclusiva, unida y libre”, señala la misiva.

Amanda Jara Turner, presidenta de la Fundación Víctor Jara e hija del cantante, remarcó que “es importante que el Estado garantice, promueva y proteja un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión, para así defender la democracia. Es urgente que también refuerce este mensaje dentro de la sociedad chilena creando recursos constitucionales y legales que velen por él”.

Esta petición surgió en 2021, luego de que el Comité de Escritores Encarcelados de PEN Internacional solicitara a todos los centros del mundo escoger una fecha significativa en la historia nacional, con el objetivo de organizar la celebración pública de la libertad de expresión.

La presidenta de la Fundación también agradeció a PEN Chile por querer honrar la memoria de su padre, reconociendo su legado y labor como un artista que cantaba por la justicia social.

“Valoro mucho que PEN Chile haya querido levantar esta solicitud en memoria de mi papá y lo hayan querido hacer junto a nuestra Fundación. Al igual que a tantas personas, a mi papá lo mataron por soñar un mundo mejor, y por cantarle a su pueblo. Esperamos que el Mincap establezca el 16 de septiembre como el Día Nacional de la Libertad de Expresión, sería un símbolo de esperanza, democracia y futuro”, manifestó.