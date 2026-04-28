Fundación Luz, un siglo con personas con discapacidad visual, convoca a su colecta nacional el 5 de mayo

Con más de un siglo de historia, Fundación Luz, antes conocida como Sociedad Protectora de Ciegos Santa Lucía, ha acompañado a generaciones de personas con discapacidad visual en Chile. Fundada en 1924 por Esther Huneeus, más conocida como Marcela Paz, autora de Papelucho, la institución fue transformada luego por Alicia Cañas, la primera alcaldesa elegida por voto popular en el país, quien creó el Colegio Santa Lucía, el primero para personas ciegas de toda Latinoamérica.

En su centenario en 2024, la fundación dio un paso histórico: la inauguración del primer Centro de Discapacidad Visual de Chile, que atiende de forma completamente gratuita a más de 500 usuarios al año en todo el territorio nacional.

Un modelo de acompañamiento integral

Lo que distingue al nuevo centro es su enfoque en la trayectoria de vida completa: desde la primera infancia y el acompañamiento a padres y madres, pasando por la etapa educativa, hasta la educación superior e inserción laboral. “Nos transformamos en un nuevo centro porque queremos llegar a todo el país y acompañar a las personas en toda su trayectoria de vida”. explica la directora ejecutiva María Alicia Albornoz en conversación con Trinidad Barros en Entrevistas CNN.

El trabajo con las familias es uno de los ejes más sensibles. “Las primeras aprehensiones siempre son en la familia. Hay que hacer un trabajo bien de joyería con los papás para darles la confianza y mostrarles que su hijo o hija, a pesar de tener discapacidad visual, también puede entrar al colegio y hacer una vida normal”.

Las cifras son contundentes. Según la encuesta ENDIDE más de 153.000 adultos viven con ceguera en Chile, casi un tercio de la población adulta tiene algún grado de pérdida de visión y según el Censo 2024 cerca de 96.000 niños reportan dificultad para ver. En total, se estima que 4,6 millones de personas en el país presentan algún nivel de pérdida de visión.

“Antes de los 7 años, si logramos detectar la pérdida de visión a tiempo e intervenir con las ayudas técnicas correspondientes, podemos evitar una ceguera en el futuro”, advierte Albornoz. El aumento desde un 1,8% de discapacidad visual en la primera infancia a un 2,7% en la adolescencia es una señal de alarma que la fundación busca revertir con programas de prevención y detección temprana.

Voz en las políticas públicas

La fundación ha participado activamente en la construcción del marco normativo chileno sobre inclusión: desde las primeras leyes de los años 20, hasta el diseño de la Ley de Inclusión Laboral y las mesas de trabajo en educación y discapacidad que continúan hoy. “Tenemos una voz importante en materia de inclusión y discapacidad”, señala Albornoz, “y seguimos siendo parte de distintas instancias para abrir nuevas oportunidades”.

La Orquesta Sonidos de Luz

Uno de los proyectos más emotivos de la fundación lleva más de 20 años en funcionamiento. La Orquesta Sonidos de Luz, compuesta actualmente por 10 músicos con discapacidad visual —la mayoría con ceguera total—, nació de la convicción de que la música se percibe con los oídos, no con los ojos. Varios de sus integrantes poseen oído absoluto, una habilidad que han desarrollado a un nivel excepcional. Su primer disco, Música para tus ojos, está disponible en Spotify.

Campaña “Iluminando Caminos”: colecta el 5 de mayo

El próximo 5 de mayo se realizará la colecta nacional presencial de Fundación Luz. Voluntarios y representantes de la institución saldrán a las calles en un único día para recibir aportes ciudadanos. También es posible colaborar a través de fundacionluz.cl.

“Nosotros transformamos vidas, transformamos historias, transformamos familias. Nuestro logo es un faro, porque a través del faro iluminamos. Invitamos a toda la gente a ser faros también, a iluminar esos caminos”, concluye Albornoz.