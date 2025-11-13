Fundación Kennedy extiende plazo para participar en el 6to Concurso Nacional de Fotografía 2025

Hasta el próximo 16 de noviembre a las 23:59 horas se podrán recibir las fotografías de las personas que quieran participar en la convocatoria.

Fundación Kennedy, en colaboración con importantes organizaciones nacionales, como Ladera Sur, Diario Sustentable, Copec, CCU, Fundación Ibáñez Atkinson, Universidad de Los Andes, Massiva, Muncipalidad de Quilicura, entre otros, lanzó la convocatoria para el Concurso Nacional de Fotografía 2025, una iniciativa que busca destacar la belleza, importancia y vulnerabilidad de los humedales en Chile a través del arte fotográfico.

El plazo para participar en el concurso se extendió hasta el próximo 16 de noviembre hasta las 23:59 horas.

La convocatoria está abierta a todas las personas que quieran participar, entre ellos fotógrafos amateurs y profesionales, quienes podrán presentar sus mejores imágenes que reflejen la biodiversidad, los paisajes, los ecosistemas y la relación entre las comunidades y estos valiosos espacios naturales. La convocatoria invita a sensibilizar y crear conciencia sobre la conservación de los humedales, reconociendo su papel fundamental en el equilibrio ecológico y en la calidad de vida de todas y todos los chilenos.

Las fotografías seleccionadas serán exhibidas en una exposición pública y optarán a premios en diferentes categorías, además que el concurso tendrá una muestra itinerante durante todo el 2026, pasando por distintos lugares del país.

Para participar, ingresa en www.fundacionkennedy.cl y revisa las bases completas y el formulario de inscripción.

“En la Fundación Kennedy estamos comprometidos en liderar acciones que promuevan la conservación y el valor de nuestros humedales urbanos. A través de iniciativas como el Concurso Nacional de Fotografía, buscamos sensibilizar y acercar a la ciudadanía a estos ecosistemas esenciales, fomentando una cultura de protección y respeto por nuestro patrimonio natural. Juntos, podemos transformar nuestra mirada y proteger estos espacios para las futuras generaciones.“, comentó María José Domínguez, directora ejecutiva de la Fundación Kennedy

Fundación Kennedy reafirma su compromiso por promover la conservación del patrimonio natural mediante proyectos culturales y ambientales que inspiran a la ciudadanía a valorar y proteger nuestros humedales urbanos y rurales.