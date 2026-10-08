Fundación cuestiona adopción de Morocho por parte del municipio de Santiago: “Nosotros tenemos ya una familia que nos va a adoptar”

Esta jornada, Morocho, el perro rescatado de la ribera del río Mapocho, fue adoptado por la Municipalidad de Santiago, según comunicó el alcalde Mario Desbordes, argumentando que los funcionarios de la Dirección de Seguridad se harán cargo de sus cuidados.

Sin embargo, la decisión molestó a la fundación Todos Somos Cholita, quienes aseguraron que llevaban cerca de dos años siguiendo y ayudando al perro. La organización sostiene además que ya había conseguido una casa definitiva para Morocho, con una familia que estaría en condiciones para hacerse cargo de él.

“Me he enterado hoy día por prensa de que el alcalde Mario Desbordes decidió adoptar para la municipalidad al perrito Morocho. Eso no es correcto. Nosotros, como Todos Somos Cholita, tenemos ya una familia que nos va a adoptar“, comenzó diciendo la integrante del organismo, Catalina Mihovilovic.

Mihovilovic reveló que se encontraban en tratativas para adoptar al can, quienes contaban con un espacio y los medios para tener al perro a su cargo.

“Justamente ahora en la mañana estábamos coordinando cuándo venir a buscarlo. Es una familia que vive en una casa, que tiene los medios para tenerlo, que ya quieren otra perrita, que los van a cuidar muy bien, que va a ser una familia para toda la vida. Los perros no son unas cosas que alguien pueda determinar que se queden aquí o allá“, dijo.

Tras ello, solicitó que Morocho sea entregado nuevamente a la organización: “hacemos un llamado a que el señor Mario Desborde nos entregue a Morocho“.