Funcionario de la PDI baleó a delincuente que intentó robarle en el centro de Santiago

El individuo amenazó al detective con un arma cortopunzante, exigiendo que le entregara sus pertenencias.

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) repelió un asalto baleando a un delincuente en el centro de Santiago (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió a eso de las 1:50 de la madrugada, cuando el funcionario se encontraba en un paradero de locomoción colectiva esperando una micro para dirigirse a su domicilio.

En ese momento, “fue intimidado por un individuo quien, portando un arma cortopunzante, exigió sus pertenencias personales“, señaló el comisario Mauricio Camousseight de la Brigada de Robos (BIRO) Centro Norte.

Al ver su integridad física en peligro, el PDI se identificó a viva voz como funcionario de la institución e hizo uso de su arma de servicio en una oportunidad, con el fin de evitar el ataque.

El antisocial quedó herido y “por sus propios medios y asistido por personal municipal, llegó hasta la Posta Central”, donde está siendo atendido.

Mientras que el detective se encuentra en buen estado de salud.

La Brigada de Robos se encuentra realizando las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica de los hechos, realizando empadronamiento, levantamiento de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a testigos.