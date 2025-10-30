Funcionario militar fue agredido por extranjeros que intentaban cruzar de forma irregular la frontera en Colchane

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que un grupo de personas provocó una lesión leve a un funcionario del Ejército, luego de que este evitara su ingreso irregular en la zona fronteriza de Colchane.

Durante la madrugada de este jueves, un funcionario militar fue agredido por un grupo de personas en la zona fronteriza de Colchane.

Según informó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, los hechos ocurrieron en el contexto de un operativo en que personal del Ejército evitó el ingreso irregular de seis personas.

“El grupo respondió lanzando piedras, provocando una lesión leve en una mano a un funcionario militar, quien aplicó los protocolos de seguridad y utilizó armamento no letal”, detalló.

En esa línea, la secretaria de Estado sostuvo que el funcionario recibió la atención médica necesaria.

Respecto a los hechos, el Ejército informó mediante una declaración que un efectivo de la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, desplegado en un Puesto de Observación Fronterizo de la Jefatura de Área “Tarapacá”, en Colchane, “fue agredido con piedrazos en brazos y piernas por un grupo de seis migrantes que ingresaban al territorio nacional por un paso no habilitado”.

“Ante el hecho, el militar aplicó los protocolos de seguridad establecidos, empleando técnicas disuasivas conforme a las Reglas de Uso de la Fuerza, y al verse amenazado, utilizó armamento no letal —una escopeta antidisturbios—, logrando que los migrantes regresaran a territorio boliviano”, detalló la institución.