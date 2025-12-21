Un funcionario de la FACH y su hija de 7 años mueren tras choque en la Ruta 5 Sur: Responsable conducía en estado de ebriedad

El conductor responsable fue detenido y la SIAT de Carabineros investiga las circunstancias del accidente.

Un fatal accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en la Ruta 5 Sur dejó dos personas fallecidas; un funcionario activo de la Fuerza Aérea de Chile y su hija de siete años.

El hecho se registró en la comuna de Rengo, en la región de O’Higgins, y habría sido provocado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad.

De acuerdo con antecedentes entregados por Carabineros, el siniestro se produjo cerca de las 03:30 horas, a la altura del kilómetro 114 de la ruta, cuando una camioneta impactó por alcance a un vehículo menor en el que se desplazaba una familia de cuatro integrantes.

Producto de la colisión, el conductor del automóvil murió en el lugar. Su esposa y sus dos hijas, de 7 y 15 años, fueron auxiliadas por personal de emergencia y trasladadas en estado grave hasta un recinto asistencial, recogió Teletrece.

Más tarde, se confirmó el fallecimiento de la menor de las niñas debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El capitán Juan Ramírez, de la Cuarta Comisaría de Rengo, informó que la víctima fatal adulta correspondía a un funcionario en servicio activo de la FACH.

Hasta ahora, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la tragedia.

En tanto, el conductor de la camioneta fue detenido en el lugar tras comprobarse que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las pericias para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.