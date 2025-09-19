Funcionario de la PDI protagonizó accidente en estado de ebriedad, huyó y amenazó con arma a inspectora municipal

El hecho ocurrió en la ruta entre Osorno y Puerto Octay, donde el funcionario —con visibles signos de ebriedad— huyó tras volcar su vehículo y luego intimidó a una inspectora municipal mostrando su placa y arma de servicio.

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue detenido este viernes en la región de Los Lagos, luego de protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad, huir del lugar y amenazar con un arma de fuego a una inspectora municipal que registraba el procedimiento.

El hecho ocurrió en la ruta que une Osorno con Puerto Octay, a unos dos kilómetros de la ciudad, cuando Carabineros recibió el aviso de un vehículo volcado en una de las pistas.

El llamado fue realizado por un paramédico que se encontraba en el sector y que prestó los primeros auxilios al conductor, constatando que presentaba lesiones en el rostro.

De acuerdo con los antecedentes, el sujeto escapó del lugar mientras se intentaba aplicar el protocolo de inmovilización. Horas más tarde fue ubicado oculto entre matorrales en el kilómetro 1 de la ruta, frente a una empresa del sector, con heridas visibles y evidentes signos de ebriedad.

En medio del procedimiento, una inspectora municipal registraba fotografías para labores de georreferenciación, momento en que el involucrado mostró su placa de funcionario de la PDI y la amenazó, obligándola a refugiarse en un vehículo municipal. Posteriormente, Carabineros le incautó su arma de servicio, credencial y placa institucional.

El detenido se negó a realizar la prueba de intoxilyzer y también rechazó la alcoholemia voluntaria en el Hospital Base de Osorno, aunque personal policial constató signos claros de consumo de alcohol, como aliento etílico, incoherencia verbal e inestabilidad física.