Funcionario de la PDI habría matado de un disparo a perro comunitario en Quilpué: Municipalidad anuncia querella

Los hechos ocurrieron durante la media noche del viernes en las cercanía del hospital de Quilpué.

Impacto ha generado en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, el asesinato de Negrito, un conocido perro comunitario del sector.

El hecho ocurrió a la medianoche del viernes en la calle Samuel Valencia, en las cercanías del hospital Quilpué, lugar donde vivía el perro, el que recibía cuidados por parte del personal del centro asistencial.

De acuerdo a los primeros antecedentes, un sujeto que sería funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), extrajo un arma de fuego y disparó al animal causándole la muerte de inmediata, aparentemente en respuestas a los ladridos del can.

Eduardo Molina, presidente de la Fenpruss del Hospital de Quilpué, declaró que “Negrito fue parte de la vida diaria de nuestro hospital”

“Su asesinato nos duele profundamente, pero también nos moviliza. Como trabajadores del Hospital de Quilpué nos unimos en este gran dolor, exigimos justicia por la muerte de nuestro amigo y compañero perruno”, agregó.

Por su parte, el delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, confirmó la investigación contra funcionario de la PDI que habría dado muerte al perro.

“Queremos señalar con claridad que se trata de una investigación que se está haciendo a través del Ministerio Público, a fin de esclarecer de manera objetiva cómo sucedieron los hechos“, comunicó.

Municipalidad anuncia querella

Desde la Municipalidad de Quilpué, informaron que interpondrán una “querella criminal por el delito de maltrato animal contra quienes resulten responsables” .

En esa línea, la alcaldesa de la comuna, Carolina Corti, señaló que “recabaremos los antecedentes para presentar una querella y que, de este modo, sea sancionado debidamente él o los autores del terrible hecho”.