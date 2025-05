“Te vas contra el Gobierno”: Funcionaria de Interior revela advertencia hecha por amigo de Boric a denunciante de Monsalve

La funcionaria del Ministerio del Interior también describió el profundo impacto emocional que sufrió su compañera tras los hechos, relatando que la joven se sentía culpable, confundida y con temor a represalias.

Un nuevo antecedente del polémico Caso Monsalve fue revelado este martes, luego de que se conociera el contenido de la declaración de Catalina Arrey, funcionaria del Ministerio del Interior, quien aseguró ante la Contraloría General de la República que un cercano al Presidente Gabriel Boric advirtió a la denunciante del exsubsecretario sobre las consecuencias de hacer público lo ocurrido.

“Le dijo que lo pensara bien, que iba a ir en contra del Gobierno“, afirmó.

La declaración fue prestada en noviembre de 2024 como parte del sumario administrativo abierto de forma paralela a la investigación penal por presunta violación y abuso sexual contra Manuel Monsalve.

Arrey, compañera y amiga de la denunciante, fue una de las primeras personas en conocer los hechos y, según dijo, acompañó a la víctima en todo el proceso inicial.

“Sentía asco, no entendía nada”

En su testimonio, dado a conocer por La Tercera, Arrey detalló que el primer incidente habría ocurrido en un almuerzo en el Costanera Center, donde Monsalve habría besado sin consentimiento a la denunciante tras invitarla bajo pretexto de discutir un nuevo cargo.

“Me contó que era un almuerzo, no recuerdo que me hubiera dicho que había alcohol, pero sí que caminaron a una plaza, se sentaron en una banca y que él le da un beso en la boca, luego, en shock, y en silencio tomó un Uber, ella estaba muy en shock”, sostuvo.

Pese al impacto emocional, la víctima debía continuar sus funciones, incluyendo viajes con Monsalve.

“Dos días después de los hechos, en un almuerzo, me cuenta. Quedamos en shock. No sabíamos sus intenciones. Yo le propuse que tomara distancia, para que él supiera que ella no quería. Pero se sentía presionada porque tenía que comenzar sus nuevas responsabilidades y seguirlo a todas partes”, relató.

“Ella me decía que sentía asco con todo lo que pasó”, añadió Arrey.

Un segundo y más grave episodio se habría producido el 22 de septiembre. Según Arrey, su amiga fue citada a una reunión de trabajo que terminó con ambos bebiendo pisco sour.

“Él le dijo a ella que la reunión era por motivo de trabajo. Me dijo que comieron, como a las 6. Yo creo que ella también pensó que podía ser un espacio para poner límites, porque en todos los demás escenarios fue con más gente. Entonces, pese al miedo que ella sentía, creo que fue para conversar y poner límites, creo que por eso fue. Además, es su jefe y no podía decirle que no. Que tomaron 2 piscos sour, y que después no se acordaba de nada más”, indicó.

Al día siguiente, la denunciante le relató que sospechaba haber sido violada. “Ella no lo podía creer, no entendía nada, se sentía muy culpable porque no se acordaba de nada. Se echaba mucho la culpa. Ella sentía que había sido violada. Porque a ella le daba asco, ella nunca quiso acercarse a él”, sostuvo la testigo.

El temor a denunciar y la advertencia desde La Moneda

Arrey explicó que la denunciante, angustiada y sin saber a quién recurrir, consideró hablar directamente con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, idea que descartó rápidamente.

“Sentíamos que no podíamos ir a la PDI ni a Carabineros, porque la denuncia podía quedar en nada. Que lo iban a alertar (a Monsalve) y que todo quedaría en nada. Que nos iban a tachar, que la podían despedir, que iba a sufrir represalias por esos hechos”, aseguró.

Finalmente, decidió contactar a Camilo Araneda, jefe de la Unidad de Gestión de Conflictos del Ministerio del Interior y amigo cercano del Presidente Boric.

“Ella le contó todo con la esperanza de que nos ayudara”, afirmó Arrey. Sin embargo, la respuesta de Araneda no fue la esperada: “Lamentablemente, él trató de poner paños fríos. Le dijo que lo pensara bien, que iba a ir en contra del Gobierno”.

“Lo teníamos endiosado”

Arrey relató que tanto ella como su amiga admiraban a Monsalve antes de los hechos: “Lo veíamos como alguien muy inteligente, lo teníamos endiosado. Nunca imaginamos que algo así pudiera pasar”.

Aseguró también que la denunciante vivió semanas en shock, repitiendo que no entendía lo ocurrido y lamentando haber aceptado una pastilla que no sabía qué contenía.

Finalmente, Arrey declaró que la víctima sentía que Monsalve intentó culparla: “Él quería desmarcarse culpándola, que ella había coqueteado con el taxista. Yo creo que él se aprovechó porque ella no recordaba. Siento que él la quería hacer sentir mal. Yo me pregunto. ¿Si ella estaba tan mal, por qué él no la fue a dejar a su casa? Solo sentíamos rabia”, emplazó.