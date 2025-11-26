Funcionaria de la Armada denunció a superior por violación: Institución sancionó a la mujer por propiciar la agresión mediante “baile provocativo”

El hecho quedó al descubierto por una acción impulsada por el INDH que buscaba proteger a la denunciante, quien acusó a un superior de violarla durante un acto de rito de promoción.

La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó a la Armada de Chile adecuar su reglamento disciplinario tras sancionar a una funcionaria que denunció a un superior jerárquico por violación.

Según la citada corte, la Armada trató a la mujer como “una funcionaria que infringió sus deberes de respeto para con un superior jerárquico, bajo una integración por analogía del tipo infraccional aplicado y en circunstancias que este superior jerárquico la agredió sexualmente mientras se encontraba privada de sentido por el consumo de una bebida elaborada por superiores jerárquicos, en el contexto de una celebración organizada por personal de la Armada y tolerada por la superioridad”.

La resolución agrega que: “La voluntad de (…) en la ingesta de un líquido cuya composición y efectos hasta ahora se ignoran, fue capturada en el contexto de un rito patriarcal de ascenso o promoción, aceptado por el mando institucional. Esta captura se gesta en el escenario de contradicciones identitarias que experimentan las mujeres en las fuerzas armadas, al empeñarse por alcanzar una plena integración y desarrollo profesional, como expresa (…), viéndose motivada por el afán profesional de no verse expuesta a ser consideradas más cercana o proclive a lo civil, por desafiar la figura marcial idealizada”.

Para la Corte de Valdivia, la funcionaria “fue tratada por la agencia disciplinaria institucional como si hubiera propiciado, mediante una acción libre per se o libre en su causa, el delito que denunció. El punto relativo a si esta ilicitud se perpetró de modo intencional o bien por negligencia, deberá esclarecerse mediante el correspondiente sumario administrativo, pero, en lo que interesa a la presente acción, se prodigó a la víctima y denunciante un tratamiento discriminatorio, al extremo de habérsele inferido violencia institucional por su género con ocasión del procedimiento administrativo sancionatorio a que dio lugar la denuncia en que manifestaba haber sido violada, bajo una hipótesis comisiva de prescindencia de su voluntad por un superior –aquel a quien le habría faltado el respeto en palabras de la oficialidad sumariante– al encontrarse privada de sentido en un grado que le impedía consentir o rechazar el acometimiento de que fue presa”.

“Estas decisiones le endilgaban reproches morales por haber efectuado un baile provocativo a su agresor, faltándole el respeto, pese a encontrarse en las condiciones de privación o merma de sentido tantas veces reiterada y que, además, esa situación no está prevista de modo expreso en el reglamento aplicable. Adicionalmente, en materia de restricciones a sus funciones, estas se han visto deterioradas, al prohibírsele el empleo de armamento y realizar guardias, limitando su acción a labores administrativas, menoscabándola profesionalmente de ese modo”, concluyeron.