Funcionaria de centro de internación juvenil en Coronel fue destituida tras ser sorprendida ingresando drogas al recinto

Una técnica en trabajo social y tutora de turno del Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel fue formalizada por microtráfico tras ser interceptada con cannabis al interior del recinto. El Servicio de Reinserción Social Juvenil decretó su destitución inmediata, mientras la justicia dictó arresto domiciliario nocturno.

Una funcionaria del Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel, en la Región del Biobío, fue detenida y formalizada tras ser sorprendida en flagrancia intentando ingresar droga al establecimiento que alberga a adolescentes privados de libertad.

La funcionaria, que se desempeñaba como técnico en trabajo social y tutora en el turno de noche, fue sorprendida durante el protocolo de seguridad de Gendarmería la noche del pasado domingo, justo al ingresar a sus labores.

Detención y destitución inmediata

De acuerdo a la información recabada por Radio Bío Bío, el personal penitenciario que efectuó el registro de seguridad encontró en poder de la trabajadora un total de seis gramos de marihuana, la cual estaba distribuida en cuatro cigarrillos de fabricación artesanal y también oculta al interior de un moledor de cannabis. Dado el hallazgo, la funcionaria fue detenida de inmediato.

La formalización se llevó a cabo este lunes en el Juzgado de Garantía de Coronel. El fiscal Cristian Vega detalló que la imputación fue por “tráfico en pequeñas cantidades”. Tras la audiencia, la justicia acogió la solicitud de cautelares, dejando a la mujer con la medida de arresto domiciliario nocturno.

Desde el Servicio de Reinserción Social Juvenil (ex Sename), la respuesta fue categórica. El organismo informó la apertura de un sumario administrativo y la destitución inmediata de la trabajadora.

La ahora extrabajadora estaba encargada del trato directo con los jóvenes internos infractores de ley, lo que agrava la falta a sus deberes.