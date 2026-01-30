Fumigado y con agua caliente: Así está el “Capitán Yáber femenino” donde Ángela Vivanco cumplirá prisión preventiva

Hace algúnos días, la fiscal judicial de la Tercera Fiscalía de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, se constituyó en el recinto para conocer la zona denominada "Capitán Yáber Femenino", consistente en un recinto para mujeres investigadas por delitos de alta connotación pública.

Hoy se produjo un hecho histórico. Por primera vez, un exintegrante de la Corte Suprema entró a prisión para cumplir con la cautelar de prisión preventiva.

Se trata de la exministra Ángela Vivanco, en el marco del caso “Muñeca Bielorrusa”, donde se le imputan delitos de cohecho y lavado de activos.

Es así como Vivanco fue derivada hasta el Centro Penitenciario Femenino (CPF) Santiago, para cumplir con la cautelar más gravosa del sistema judicial.

Hace algúnos días, la fiscal judicial de la Tercera Fiscalía de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, se constituyó en el recinto para conocer la zona denominada “Capitán Yáber Femenino”, consistente en un recinto para mujeres investigadas por delitos de alta connotación pública.

Según dio cuenta La Tercera, en un oficio, junto con fotografías, Troncoso dio cuenta de las condiciones del lugar.

“Habida consideración de las distintas informaciones sobre el establecimiento penitenciario habilitado para albergar imputadas privadas de libertad en causas de interés mediático, comprobé que las dependencias de la sección juvenil del CPF Santiago, se han rehabilitado para generar una sección con capacidad limitada para segregar población de imputadas que no califiquen en el CP San Miguel”, detalló.

En su reporte, Troncoso detalló que “las instalaciones están en el interior del penal, con cierre y encierro regular, cuentan con baños con agua caliente y un patio con luz natural y otro cerrado”.

Asimismo, la fiscal judicial dio cuenta que “en fecha reciente se fumigó” y que el lugar “no tiene condiciones de régimen o habitabilidad especial, salvo que no hay más personas en la misma sección. Hago presente que este penal es principalmente de condenadas y tiene su propia sección de internas de delitos con connotación pública, separada de esta sección que corresponde a imputadas”, concluyó.