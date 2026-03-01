Fuerte temblor se registra en el norte del país: Esta fue su magnitud

El sismo se registró a las 17:03 horas de este domingo 1 de marzo en la zona norte del país.

Un fuerte temblor se registró durante la tarde de este domingo 1 de marzo en el norte del país.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 5,6 con una profundidad de 114,46 kilómetros.

El evento fue localizado a 47 km al noreste de Calama, región de Antofagasta.