Fuerte temblor sacude la Región de Coquimbo: ¿Cuál fue su magnitud?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 54 kilómetros.

Este jueves, un fuerte temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 10:34 horas y alcanzó una magnitud de 6.1.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la provincia del Limarí, a una profundidad de 54.4 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami. “Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.