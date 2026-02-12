País temblor

Fuerte temblor sacude la Región de Coquimbo: ¿Cuál fue su magnitud?

Por CNN Chile

12.02.2026 / 10:40

{alt}

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 54 kilómetros.

Este jueves, un fuerte temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 10:34 horas y alcanzó una magnitud de 6.1.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la provincia del Limarí, a una profundidad de 54.4 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami. “Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.

DESTACAMOS

País Trama Bielorrusa: ¿Por qué el Tribunal decidió mantener la prisión preventiva de Ángela Vivanco?

LO ÚLTIMO

País SHOA descarta riesgo de tsunami tras fuerte temblor en la Región de Coquimbo
Fuerte temblor sacude la Región de Coquimbo: ¿Cuál fue su magnitud?
Trump se reúne con Netanyahu en Washington e insiste en lograr un acuerdo con Irán
Extranjeros que prendieron fuego en Torres del Paine deberán pagar $1 millón en multa: No podrán volver a Chile por tres años
Metro invita a celebrar San Valentín con propuestas de matrimonio y mensajes de amor en sus estaciones: ¿Cómo participar?
Intercambio comercial: Chile rompe por primera vez el umbral de los US$18.000 millones en el primer mes del año