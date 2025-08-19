País temblor

Fuerte temblor remece las cercanías de Puerto Williams durante la madrugada de este martes

Por CNN Chile

19.08.2025 / 07:26



El sismo se registró a las 02:08 horas, a 288 kilómetros de Puerto Williams.

Un fuerte temblor se registró durante la madrugada de este martes 19 de agosto en el sur de Chile, en la Región de Magallanes.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 02:08 horas, 288 kilómetros al sur de Puerto Williams, en las cercanías del lugar donde se produjo un terremoto en mayo pasado.

El sismo tuvo una magnitud de 5.6 y una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

