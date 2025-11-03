Fuerte temblor remece a los habitantes de la Región de Atacama: Shoa descartó riesgo de tsunami

El sismo ocurrió a una profundidad de 31.5 kilómetros. Revisa los detalles.

La tarde de este lunes, un temblor de mediana intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Atacama.

¿De qué magnitud fue el movimiento telúrico en Atacama?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a eso de las 12:51 horas y alcanzó una magnitud de 5,6.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 70.1 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, en la Región de Atacama, a una profundidad de 31.5 kilómetros.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Desde el Senapred señalaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este“.

