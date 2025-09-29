“Fue una encerrona violenta…”: Senadora Provoste habla sobre robo sufrido por su esposo

El marido de la parlamentaria fue abordado por un grupo de sujetos armados cuando se dirigía al aeropuerto.

La mañana de este lunes, la senadora Yasna Provoste (DC) se refirió al robo que sufrió su esposo, Mauricio Olagnier, afirmando que “fue una encerrona violenta”.

El hecho ocurrió la noche de este domingo cuando Olagnier se dirigía al aeropuerto a buscar a la parlamentaria, momento en que fue abordado por un grupo de sujetos armados.

Los antisociales los intimidaron y, tras golpearlo en la cabeza, le robaron su teléfono celular, su anillo de matrimonio y el auto. El botín sustraído fue avaluado en $40 millones.

¿Qué dijo Provoste sobre el robo que sufrió su esposo?

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la parlamentaria partió señalando que su esposo “se encuentra bien”. “Fue una encerrona violenta camino al aeropuerto cuando iba a buscarme al llegar de Atacama. Aunque adolorido por lo vivido, gracias a Dios está bien y acompañado de nosotros como familia”

“Quiero agradecer las muestras de cariño y preocupación que hemos recibido de tantas personas queridas. Ante la violencia que atraviesa el país, este episodio nos recuerda lo urgente que es avanzar en políticas que nos protejan ante hechos como este y que no tengan complejos en perseguir a los delincuentes”, agregó.

Finalmente, Provoste afirmó que “lo material se recupera, lo verdaderamente grave es el miedo que se instala en la vida de las personas y comunidades, que nos recuerda la importancia de cuidarnos más, de estar atentos y de avanzar unidos en recuperar la seguridad para todos y todas”.