“Fue una decisión de recursos”: Colegio de Arquitectos aclara polémica tras stand vacío en Congreso Mundial

A través de un comunicado, el Colegio de Arquitectos (CA) aclaró las críticas de redes sociales que surgieron a raíz de la presencia de un perímetro vacío asignado a la delegación nacional del Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).

A pesar de la extraña situación, la institución declaró que no se trata de una ausencia plena, sino que “fue decisión de priorización de recursos y no significó una ausencia del Congreso. La representación institucional se concentró en aquellas actividades consideradas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos del CA y de su rol como miembro de la Unión Internacional de Arquitectos”.

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La representación chilena estuvo a cargo de la consejera electa Jadille Baza y el consejero suplente Leoncio Orellana, junto a otros profesionales colegiados, quienes participaron en el Consejo de Representantes y en distintas mesas temáticas.

Para que el órgano pudiese participar, la mesa directiva llevó a cabo el pago de la membresía anual de la organización internacional por un monto de 1.500 euros, dicho monto permitió que el Colegio de Arquitectos mantuviera el derecho a voz y voto en la Asamblea General.

Sin embargo, el espacio reservado estaba reservado con su nombre, aún así, la entidad aseguró que habían informado previamente a la producción que no tendrían ninguna estructura que mostrar.

El CA sostuvo que “la eventual asignación y reserva de un espacio expositivo correspondió exclusivamente a coordinaciones logísticas entre la producción del evento y el Colegio, las cuales tuvieron un carácter operativo y no constituyeron un compromiso institucional de participación en dicho espacio”.

Tras el fin de las exposiciones, las autoridades confirmaron que se mantendrán colaborando en los procesos del UIA, en donde Baza postula a la reelección como consejera en representación de la Región III (Las Américas).