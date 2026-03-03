“Fue en una reunión, el 3 de febrero”: Ministro Van Klaveren afirma que informó al futuro canciller Pérez Mackenna sobre el proyecto de cable submarino

Consultado por la prensa, el canciller Alberto van Klaveren detalló la conversación que sostuvo el 3 de febrero con su sucesor, Francisco Pérez Mackenna, a quien informó sobre el proyecto de cable submarino.

A una semana del cambio de mando entre el Presidente Gabriel Boric y el Mandatario electo José Antonio Kast, la controversia por el cable submarino chino ha ido en aumento, al punto de provocar la suspensión de una reunión previa al traspaso y de las reuniones bilaterales entre ambas administraciones.

Consultado por la prensa sobre la cronología de las comunicaciones con la administración entrante, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, detalló: “En la reunión que tuvimos con mi sucesor (Francisco Pérez Mackenna) pasamos revista a todos los temas relevantes de la política exterior. Fue una reunión de tres horas, si mal no recuerdo fue el 3 de febrero. Hablamos del cable submarino, el cable Humboldt y de la propuesta que hizo un consorcio chino para el tendido de un segundo cable submarino”.

Respecto de la llamada telefónica que realizó el jefe de Estado el pasado 18 de febrero a Kast, comentó: “Fue información suficiente, similar a la que entregamos sobre otros temas de política exterior”.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, complementó que el Gobierno entrante sí estaba al tanto del proyecto del cable submarino chino, ya que el canciller informó a su sucesor el 3 de febrero.

“En esa reunión se hizo un traspaso de información y se advirtió de la situación; también se planteó en la llamada del presidente Boric al presidente electo el 18 de febrero, y la reunión de hoy era precisamente para traspasar en mayor detalle la información”, argumentó.

“No es un tema que se pueda abordar por teléfono, amerita una reunión entre presidente en ejercicio y electo”, cerró la secretaria de Estado.