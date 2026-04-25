FRVS seguirá como partido: Tricel revoca decisión del Servel

Este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió revertir la disolución de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), permitiendo su continuidad como partido político y dejando sin efecto lo mandatado por el Servicio Electoral (Servel).

La decisión se produce luego de que el Servel determinara que el partido no cumplía con los requisitos legales para subsistir, al no alcanzar el 5% de los sufragios en la última elección de diputados ni el mínimo de parlamentarios exigido en al menos dos regiones.

Según el fallo, la interpretación del Servel no consideró adecuadamente la representación parlamentaria vigente del partido. En ese sentido, establecieron que para evaluar la subsistencia de una colectividad deben incluirse “todos los parlamentarios en ejercicio con mandato vigente, sin importar si fueron electos en 2025 o en 2021”.

Con todo, el Tricel determinó que la Federación Regionalista Verde Social mantiene representación parlamentaria suficiente, por lo que cumple con los estándares legales para su permanencia. Con ello, ordenó al Servel mantener su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, así como en los registros de afiliados y militantes.

Tras conocerse la resolución, el diputado y vocero de la colectividad, Jaime Mulet, valoró la decisión. “Es un triunfo de la perseverancia, de la gente sencilla, que sueña con un Chile mucho mejor desde los territorios. El Tricel corrigió la injusta y equivocada interpretación del Servel”, afirmó.

“Con mucha humildad aprovecho de hacer una invitación a todas las personas que quieran participar activamente en política en este espacio que defiende el territorio con decisión, pero con moderación, que le preocupa que el poder baje a las comunas y a las regiones con gradualidad, con inteligencia”, agregó el también fundador de la colectividad.