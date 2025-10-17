Frente Amplio desdramatiza salida de Pardow y apunta al Socialismo Democrático: “Hay muchas crisis que han tenido a ellos como protagonistas”

Constanza Martínez afirmó estar en desacuerdo con "esa visión de que el Socialismo Democrático viene a salvar un incendio (...) los dos últimos incendios complejos vinieron desde ese sector".

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, desdramatizó la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que se detectara un error en el cobro del servicio eléctrico, que aumentó las tarifas desde 2017.

En esa línea, Martínez descartó que su sector sea el principal responsable de las crisis al interior del gobierno de Gabriel Boric y apuntó a sus socios del Socialismo Democrático.

“El ministro Pardow hizo un trabajo muy importante en materia de energía y asumió una responsabilidad política de un hecho que se arrastra desde el 2017”, indicó en diálogo con Radio Pauta.

La timonel del Frente Amplio aseguró que “hay muchas crisis que han tenido como protagonistas a personas del Socialismo Democrático”. Agregó estar en desacuerdo con “esa visión de que el Socialismo Democrático viene a salvar un incendio (…) los dos últimos incendios complejos vinieron desde ese sector”.