Frente Amplio anticipa que será una oposición “seria y firme” y advierte que “esta elección no es un cheque en blanco”

La timonel del FA, Constanza Martínez, se refirió al triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. "Seremos un partido serio y firme, a disposición de avanzar en las demandas ciudadanas y fiscalizando con rigor", adelantó sobre el rol de la colectividad como oposición.

El excandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, se refirió al triunfo del candidato José Antonio Kast.

A través de su cuenta de X, el diputado electo extendió sus felicitaciones al presidente electo y destacó que “recibirá un país en mejores condiciones que hace cuatro años”.

“Para el bien de Chile, será fundamental que despeje la incertidumbre que su opacidad programática y discursiva ha generado en el debate público”, subrayó.

En cuanto a la derrota de Jeannette Jara, precisó que “este resultado no clausura nuestro camino: lo vuelve más exigente. La historia de las luchas democráticas en Chile nos recuerda que ningún retroceso es definitivo y que cada paso, incluso los más difíciles, sigue construyendo futuro para quienes vienen”.

— Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) December 14, 2025

Por su parte, la timonel del FA, Constanza Martínez, complementó: “Respetamos la voluntad de Chile y tomamos este resultado con humildad y disposición a escuchar. La alternancia, como en muchas democracias, expresa un malestar no resuelto y una institucionalidad que responde lento”.

Respecto de la próxima administración de Kast, planteó que “Chile no quiere retroceder en derechos, ni en pensiones, ni en 40 horas, ni en libertades de las mujeres. Esta elección no es un cheque en blanco”.

Sobre el rol de la colectividad como futura oposición, a partir del 11 de marzo, adelantó: “Seremos un partido serio y firme, a disposición de avanzar en las demandas ciudadanas y fiscalizando con rigor, defendiendo los derechos de las y los trabajadores”.