Frei responde con ironía a pregunta sobre la suspensión de su militancia: “Yo no soy sintiente, los animales lo son”

10.12.2025 / 14:54

El otrora mandatario fue consultado sobre su "sentir" respecto a las decisiones que ha tomado la dirigencia de la DC.

Este miércoles, el expresidente Eduardo Frei se refirió a la discusión que se ha dado respecto a la suspensión de su militancia en la Democracia Cristiana (DC).

El otrora mandatario fue consultado sobre su “sentir” respecto a las decisiones que ha tomado la dirigencia de la DC sobre su militancia, a lo que respondió de forma irónica.

¿Qué siento? Yo no soy sintiente, los animales son sintientes“, dijo entre risas para luego retirarse de la que fue su primera actividad pública tras la controversia por su reunión con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Luego de dicho encuentro, la DC, partido que apoya a la candidata Jeannette Jara, remitió los antecedentes al Tribunal Supremo de la colectividad, el cual se encuentra evaluando posibles sanciones que podrían llegar hasta una expulsión.

Actualmente, el expresidente mantiene su militancia suspendida.

