Fraudes en compraventa de autos: Experta advierte riesgos luego que lleguen a su nivel más alto en 12 años

Las causas por fraudes y estafas en compraventa de vehículos en Chile alcanzaron en 2025 su nivel más alto en 12 años, registrando más de 41.700 ingresos a tribunales entre enero y septiembre (un 64% más interanual).

Cifras del Poder Judicial recopiladas por Sheriff revelan que las estafas concentraron el 69% de los casos, año en que además se robaron más de 14.000 autos asegurados, según la Asociación de Aseguradores de Chile. Los ilícitos incluyen clonación de patentes y suplantación de identidad para transferencias y créditos.

Rocío Lledó, gerenta de Producto de Autofact, advirtió que “muchas veces, el propietario ni siquiera se entera de que su vehículo o su identidad fueron utilizados. Cada vez es más común que un delincuente se haga pasar por otra persona para vender un vehículo, comprarlo utilizando una identidad falsa o incluso dejar a un tercero asociado a una deuda o a un auto que nunca fue suyo”.

Del mismo modo, Lledó apuntó que “el principal problema es que los procesos tradicionales, basados en papel, no validan realmente la identidad de quien firma. Una cédula bien falsificada es casi imposible de detectar a simple vista, y eso abre la puerta a que una persona pierda su auto o quede asociada a una deuda que nunca contrajo”.

Frente a señales de alerta como precios bajo mercado o pagos previos, Lledó sostuvo que “la mejor forma de frenar el fraude es que las personas puedan revisar y anticiparse antes de comprar, vender o firmar”.