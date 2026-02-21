País judicial

Revelan fraude de pensiones a través de retiro del 10%: Acusados ocupaban la Ley Papito Corazón

21.02.2026 / 12:09

El mecanismo necesita a una pareja coludida que realice una solicitud ante el Juzgado de Familia respectivo.

Un nuevo mecanismo de fraude de pensiones se dio a conocer recientemente, y que involucra a la denominada Ley Papito Corazón, sobre deudores de pensión de alimentos.

Según la información revelada por Radio Biobío, el mecanismo implica que una pareja se ponga de acuerdo para realizar una demanda ante el Juzgado de Familia respectivo.

Ante dicho tribunal, realizan una petición de pago excepcional de la deuda de alimentos.

¿Cómo opera el mecanismo? Luego de que la pareja coludida llegue a un acuerdo extrajudicial, el deudor incumple con el pago por tres meses.

Posteriormente, la persona demandante solicita que se cargue la deuda a los fondos de AFP del deudor, el que posteriormente es autorizado por el juez de familia.

Si bien hay casos registrados a lo largo de todo el país, en la Región de O’Higgins se produjo una serie de situaciones, en el que incluso se indaga a abogados que habrían participado del fraude.

En dicha jurisdicción, la Fiscalía inició una investigación tras una denuncia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en la que también se indaga a un funcionario del Poder Judicial.

