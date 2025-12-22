Fraude de licencias médicas: Fiscalía pide prisión preventiva para 7 imputados que habrían emitido más de 36 mil permisos

La formalización continuará este martes, mientras se evalúa además la eventual imputación de más de 300 funcionarios públicos vinculados al caso por haber pagado por los permisos médicos.

El Octavo Juzgado de Garantía retomó este lunes una extensa audiencia de formalización en una causa que investiga una presunta red dedicada a la emisión fraudulenta de licencias médicas.

En el proceso están imputadas siete personas: seis médicos de nacionalidad extranjera y el representante legal de un centro médico, todos acusados de participar en un esquema que habría operado durante varios años.

Durante la jornada, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para la totalidad de los involucrados, argumentando la gravedad de los delitos y el alcance del perjuicio económico.

A la audiencia también concurrieron el Consejo de Defensa del Estado y cuatro de las siete defensas, que expusieron sus respectivos alegatos ante el tribunal, recogió La Tercera.

Según detalló Fiscalía, los imputados enfrentan cargos por emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación delictiva, conforme al artículo 294 del Código Penal.

En el caso de los propietarios del centro médico, los delitos se imputan en calidad de autores y en carácter consumado y reiterado.

Formalización se extenderá este martes

El juez a cargo de la causa resolvió que la formalización continuará este martes a partir de las 10:00 horas, instancia en la que se espera avanzar en la discusión de las medidas cautelares.

Paralelamente, la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó una audiencia adicional para formalizar a 318 funcionarios públicos que, según la investigación, habrían adquirido licencias médicas emitidas por los profesionales actualmente detenidos.

El informe que reveló la red

La investigación apunta a que la red habría emitido un total de 35.978 licencias médicas entre los años 2021 y 2024. Este mecanismo quedó al descubierto tras un informe de la Contraloría General de la República, que detectó que funcionarios públicos utilizaron estos permisos para viajar fuera del país o asistir a casinos.

En la primera jornada de formalización, realizada el viernes pasado, Fiscalía expuso que el fraude habría generado un perjuicio superior a los $20.871 millones para Fonasa.

De acuerdo con los antecedentes presentados, 26.559 de las más de 35 mil licencias emitidas llegaron a ser efectivamente pagadas.