Franja electoral: Defensoría de la Niñez, Servel y CNTV llaman a los comandos a respetar los derechos de niños y adolescentes

La franja electoral será transmitida durante 28 días consecutivos, hasta el 13 de noviembre, por todos los canales nacionales.

En el marco del inicio de la franja electoral televisiva por las elecciones 2025, estrenada este viernes, la Defensoría de la Niñez, el Servicio Electoral (Servel) y el Consejo Nacional Televisión (CNTV) hicieron un llamado a los candidatos presidenciales y sus comandos a promover y proteger los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

La franja será transmitida por 28 días consecutivos, hasta el 13 de noviembre, por todos los canales nacionales. El horario de franja presidencial es a las 12:40 horas y el de los candidatos al Congreso a las 20:40, siendo este un espacio en que se presentan distintas propuestas, informa y acerca a la ciudadanía a un debate político informado y consciente.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez?

Desde la Defensoría de la Niñez presentaron un listado de recomendaciones técnicas para asegurar que el contenido presentado durante el periodo que dure la franja electoral sea con enfoque de derechos, conforme a lo establecido por la Ley N°21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Entre las recomendaciones destacan:

Uso de lenguaje claro y accesible.

Inclusión de temáticas relevantes para la niñez.

Incorporación de perspectiva de género.

Interculturalidad y discapacidad.

Consentimiento informado y asentimiento de niños, niñas y adolescentes cuando se expongan sus opiniones.

Prevención de discursos estigmatizantes, imágenes violentas o vulneraciones de derechos que puedan atentar contra su desarrollo físico y mental.

Dentro de este contexto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que “la franja electoral debe ser un espacio seguro para niños, niñas y adolescentes, reconociendo su rol como agentes de cambio social y fortaleciendo nuestra democracia”.

A su vez, el presidente de CNTV, Mauricio Muñoz, indicó que “como CNTV hacemos un llamado a las candidaturas presidenciales y parlamentarias, a los partidos políticos y pactos a respetar este espacio cívico, fundamental para la promoción de la democracia y de los valores que rigen el correcto funcionamiento de los servicios televisivos. En especial, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud”.

Estas recomendaciones se harán llegar a cada comando presidencial, y tanto Servel, como CNTV y la Defensoría de la Niñez, juntos se han comprometido a avanzar en un plan de trabajo interinstitucional con el objetivo de proyectar una campaña electoral con enfoque de derechos desde el próximo Gobierno de turno en 2026.