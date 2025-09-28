Franco Parisi supera a Matthei en intención de voto, pero se mantiene detrás de Jara y Kast, según Pulso Ciudadano

La encuesta a 48 días de la primera vuelta muestra un reordenamiento en las preferencias, con Jara y Kast liderando, mientras Parisi desplaza a Matthei al cuarto lugar.

A poco más de un mes y medio de las elecciones presidenciales, la última encuesta Pulso Ciudadano entregó un nuevo panorama sobre la intención de voto y la disposición de la ciudadanía a participar en los comicios del 16 de noviembre.

En el pronóstico sobre votos válidos, las preferencias se distribuyen de la siguiente manera: Jeannette Jara 29,8%, José Antonio Kast 22,2%, Franco Parisi 14,7%, Evelyn Matthei 14,6%, Johannes Kaiser 12,6%, Harold Mayne-Nicholls 3,5%, Marco Enríquez-Ominami 1,7% y Eduardo Artés 0,9%.

El estudio también muestra que un 63,9% de los consultados afirma estar muy decidido respecto a su voto, mientras que un 88,4% asegura que irá a sufragar en la primera vuelta.

En relación con los candidatos que concentran mayores niveles de rechazo, un 37,4% de los encuestados señala que nunca votaría por Jara, un 32,4% por Kast y un 22,9% por Kaiser.

Sobre quién será el próximo Presidente o Presidenta, las percepciones sitúan a Kast con un 26,5% y a Jara con un 26,4%, seguidos por Matthei (8,8%), Parisi (7,7%) y Kaiser (6,4%).

Finalmente, en escenarios de segunda vuelta: Entre Jara y Kast, el estudio proyecta un 37,5% para Kast y un 31,6% para Jara. En una eventual definición entre Jara y Matthei, la exalcaldesa de Providencia alcanzaría un 38,2%, frente al 27,9% de la exministra.