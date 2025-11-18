Franco Parisi desafía a Kast y Jara a ganarse el voto de su electorado con consulta interna: Los invitó a “Bad Boys”

El candidato que obtuvo un sorpresivo tercer lugar critica a ambos aspirantes y anuncia una consulta digital en su partido para definir apoyo en segunda vuelta.

(CNN) – Franco Parisi, el economista que alcanzó el tercer lugar en la primera vuelta presidencial, lanzó un inusual desafío a los candidatos que competirán en el balotaje. Invitó a José Antonio Kast y Jeannette Jara a su programa de YouTube “Bad Boys” y anunció que realizará una consulta digital entre sus simpatizantes para definir su apoyo.

“Yo quiero lo mejor para Chile y creo que los dos van a hacer malos gobiernos”, declaró el líder del PDG durante una entrevista en el matinal “Mucho Gusto”.

Mecanismo de consulta partidaria

Parisi descartó llevar “una mochila de votos” hacia la segunda vuelta y exigió a ambos candidatos que demuestren su valor en terreno. El mecanismo propuesto incluiría primero una conversación fraternal en su programa digital, seguida de una consulta interna al PDG.

Según reportó Cooperativa Chile, el excandidato criticó específicamente a Kast por su imagen “muy empaquetado” durante su encuentro con Javier Milei, mientras que a Jara le exigió demostrar con acciones concretas sus promesas, como la reducción de sueldo.

La decisión final del electorado Parisista dependerá de cómo ambos candidatos se conecten con las demandas ciudadanas en estas semanas decisivas.