Franco Parisi critica a José Antonio Kast por negarse a asistir a entrevistas: “¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?”

El candidato presidencial del Partido Republicano se ha restado, salvo por excepciones, de entrevistas y debates.

Este martes, el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó duramente al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, por negarse a asistir a diversas entrevistas.

Kast se ha restado de debates, de entrevistas tales como Las caras de la Moneda, conducido por Don Francisco, y de instancias como el streaming Bad Boys, mismo en el que Parisi en esta oportunidad lo criticó.

El líder del PDG partió señalando que la carta republicana “le acaba de decir que no a Don Francisco. ¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco? Si es un ícono. Además, él es cordial, es un caballero”.

“Chuta, decirle que no a Don Francisco es realmente… bueno, no quiero ocupar epítetos, pero decirle que no, ¿quién me puede explicar por qué le dijo que no? (…) Tú no puedes mentir por lo que eres”, agregó.

Otro de los panelistas del streaming tildó las ausencias de Kast como una “falta de respeto al público y al 20%”, en alusión al porcentaje de votos que obtuvo Parisi en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.