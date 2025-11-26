País presidenciales

Franco Parisi critica a José Antonio Kast por negarse a asistir a entrevistas: “¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?”

Por CNN Chile

26.11.2025 / 10:32

{alt}

El candidato presidencial del Partido Republicano se ha restado, salvo por excepciones, de entrevistas y debates.

Este martes, el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó duramente al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, por negarse a asistir a diversas entrevistas.

Kast se ha restado de debates, de entrevistas tales como Las caras de la Moneda, conducido por Don Francisco, y de instancias como el streaming Bad Boys, mismo en el que Parisi en esta oportunidad lo criticó.

El líder del PDG partió señalando que la carta republicana “le acaba de decir que no a Don Francisco. ¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco? Si es un ícono. Además, él es cordial, es un caballero”.

“Chuta, decirle que no a Don Francisco es realmente… bueno, no quiero ocupar epítetos, pero decirle que no, ¿quién me puede explicar por qué le dijo que no? (…) Tú no puedes mentir por lo que eres”, agregó.

Otro de los panelistas del streaming tildó las ausencias de Kast como una “falta de respeto al público y al 20%”, en alusión al porcentaje de votos que obtuvo Parisi en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Franco Parisi critica a José Antonio Kast por negarse a asistir a entrevistas: “¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?"
Contraloría detectó irregularidades en hospitales Van Buren y Gustavo Fricke: Pabellones eran usados como bodegas
La reflexión de Orellana sobre el impacto del rechazo inicial a spot contra violencia de género: "Perjudica a los menos conectados"
Donald Trump insiste en que “podría hablar” con Nicolás Maduro para “salvar muchas vidas”
La Roja femenina vs Perú por la Liga de Naciones: ¿Cuándo y a qué hora ver el partido?
El trabajo del Senado en la Ley de Presupuesto 2026