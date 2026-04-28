Francisco Kaminski es detenido por ley de drogas tras allanamiento de la PDI en su departamento

Francisco Kaminski fue detenido este martes durante un allanamiento realizado por la PDI en su domicilio, en el marco de una investigación por lavado de activos vinculado al narcotráfico.

Según informó BioBioChile, el exconductor no aparecía inicialmente como imputado en la causa, sino como sujeto de interés, mientras se desarrollaban diligencias para establecer una eventual relación con la organización investigada.

Sin embargo, durante el procedimiento se concretó su detención por infracción a la Ley de Drogas, aunque hasta ahora no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias específicas del arresto.

El operativo forma parte de una acción simultánea en al menos 26 domicilios, desplegada por funcionarios de la policía civil en comunas de la Región Metropolitana como Las Condes, La Reina, La Florida, Lo Prado y Puente Alto, además de sectores de Valparaíso y O’Higgins.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la indagatoria incluye delitos como lavado de activos, estafa reiterada y falsificación de instrumento público, como arista de otra investigación enfocada en una banda ligada al narcotráfico.

En ese contexto, la organización habría utilizado empresas de fachada para comercializar vehículos y mover recursos de origen ilícito.

El departamento de Kaminski estaba entre los inmuebles intervenidos por la PDI. El comunicador además registra denuncias previas por presuntas estafas, según el mismo medio.