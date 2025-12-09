Fracasó sesión de Sala por ausencia de diputados: Se citó a una nueva sesión para la tarde

La sesión estaba programada para las 10:00 horas; sin embargo, para ese momento había 48 de los 51 parlamentarios necesarios para iniciar.

Para las 10:00 horas de este martes estaba programada una nueva sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados; sin embargo, esta se vio frustrada por la ausencia masiva de parlamentarios.

Se esperaron 15 minutos reglamentarios por parte del presidente de la Corporación, José Miguel Castro, pero a las 10:15 se dio por fracasada, ya que había 48 de los 51 parlamentarios necesarios para iniciar.

Debido a ello, los temas que estaban en tabla no pudieron ser discutidos durante la mañana. Entre ellos, la iniciativa sobre seguridad municipal, la ley que prohíbe las carreras de galgos, el proyecto sobre daños a infraestructura penitenciaria y el que establece beneficios para personas mayores en materia de impuesto territorial.

El presidente de la instancia afirmó que “no es la primera vez que pasa en mi presidencia. Como presidente, vicepresidente y secretario vamos a seguir dando la cara frente a estas situaciones, que por supuesto no son gratas”.

“Para la tranquilidad de la ciudadanía, vamos a citar a una sesión después de cuatro horas de haber fracasado la sesión. La sesión fracasó a las 10:15 y yo voy a citar para retomar el tema principal que tenía la sesión, que es seguridad ciudadana, a las 14:15”, dijo.

Hasta las 11:07 horas había 49 presentes. El secretario de la Cámara acotó que solo una parlamentaria dio aviso de su ausencia, debido a un accidente de tránsito.

Cabe recalcar que si un parlamentario o parlamentaria no asiste a una sesión de la Cámara, es multado con un descuento de 2% de su dieta parlamentaria.