“Fortalecer la asociación entre nuestras democracias”: Netanyahu felicita a Kast tras su triunfo presidencial

El primer ministro israelí envió un mensaje de felicitación a José Antonio Kast tras su elección como nuevo presidente de Chile. A través de sus redes sociales, Netanyahu destacó el compromiso de Israel por estrechar los lazos con Chile, con especial énfasis en áreas como la seguridad, innovación, y el crecimiento económico.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó públicamente a José Antonio Kast luego de ser electo Presidente de la República, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

“Felicitaciones al presidente electo José Antonio Kast por su victoria. Israel espera trabajar estrechamente con usted y con Chile para profundizar la cooperación en seguridad, innovación, agua, agricultura y crecimiento económico, fortaleciendo la asociación entre nuestras dos democracias”, señaló el jefe de gobierno israelí.

El saludo se suma a una serie de mensajes internacionales recibidos por Kast tras el triunfo electoral. Durante las últimas horas, el presidente electo ha sido felicitado por jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Brasil, Perú, España, Francia y Estados Unidos, quienes destacaron el proceso democrático y manifestaron su disposición a mantener y fortalecer las relaciones bilaterales con Chile.

Desde el entorno del mandatario electo han valorado estas señales como un respaldo internacional temprano, en momentos en que comienza el proceso de transición previo al cambio de gobierno.