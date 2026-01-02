País Sergio Yáber

Fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel formuló cargos contra Sergio Yáber y notarios de Puente Alto

Por Valentina Sánchez Cárdenas



La fiscal "estimó que algunos de los antecedentes que se recopilaron resultan indiciarios de eventuales delitos", informó el Poder Judicial.

La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Carla Troncoso, formuló cargos en contra del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber; el notario y archivero judicial de San Miguel, Claudio Barrena; el titular de la Primera Notaría de San Miguel, Rodrigo Ortúzar; y el abogado y notario interino, Fernando Martel.

La situación ocurre luego de que el pasado 31 de diciembre se cerrara el sumario que inició el 10 de noviembre.

“La investigadora cerró el 31 de diciembre pasado la etapa de sumario en el proceso iniciado el 10 de noviembre pasado por el Pleno y formuló cargos a cada uno de los indagados. A partir de esa resolución conforme el acta 108 -2020 de la Corte Suprema que reglamenta este procedimiento, la causa pasa a la etapa de Plenario y descargos de los investigados”, indicaron desde el Poder Judicial.

La fiscal Troncoso “estimó que algunos de los antecedentes que se recopilaron resultan indiciarios de eventuales delitos, por lo que determinó remitir copia de la resolución a la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional”.

El próximo 14 de enero, Yáber será formalizado por hechos que lo vinculan al Caso Muñeca Bielorrusa, donde es investigado por presunto lavado de activos.

