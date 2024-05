“Formalizar no es sentencia”: Lautaro Carmona acompaña a Jadue y descarta “presión indebida” de parlamentarios

El alcalde de Recoleta será formalizado en el 3º Juzgado de Garantía de Santiago por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, acompañó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a su audiencia de formalización la mañana de este miércoles. Al ingresar al tribunal, afirmó que “formalizar no es sentencia“.

Durante esta jornada, el jefe comunal será formalizado en el 3º Juzgado de Garantía de Santiago por cuatro presuntos delitos que se le imputan: cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.

¿Qué dijo Lautaro Carmona?

Desde las afueras del juzgado, el presidente del PC sostuvo que “formalizar no es sentencia, formalizar es un procedimiento que existe en el Poder Judicial para darle a conocer al incumbente por qué razón está siendo convocado”.

“Lo que más me importa es escuchar la defensa, que espero que sea muy conducente, eficaz y logre despejar absolutamente todas las inquietudes que pueda tener el Poder Judicial para que este sea un proceso que culmine sin dificultad y correctamente”, agregó.

Finalmente, Carmona rechazó que la presencia de parlamentarios a las afueras del tribunal represente una presión indebida: “nosotros no ejercemos ninguna presión indebida, ya que yo he visto estas manifestaciones en muchos casos, no solo de políticos, y es legítimo que los cercanos manifiesten preocupación”.