Formalizan a alcalde de Vichuquén por manejar bajo efectos del alcohol: Quedó con arraigo nacional y suspensión de su licencia

El tribunal además estableció un plazo de investigación de tres meses.

Este viernes fue formalizado el alcalde de Patricio Rivera Bravo (RN), alcalde Vichuquén, luego de ser sorprendido conduciendo un vehículo fiscal en estado de ebriedad durante el pasado viernes 19 de septiembre.

Según detalló el fiscal jefe (s) de Licantén, Jaime Rojas, la detención de Rivera se dio luego de que carabineros del retén La Huerta se percatara de que un vehículo era conducido a alta velocidad y de manera irresponsable, adelantando imprudentemente a otros autos.

Tras intentar evadir a funcionarios policiales, el alcalde fue detenido en el sector de La Cuesta Colorada, en la comuna de Hualañé.

Tras realizarle la prueba de alcohol, el jefe comunal arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal de 0,8 gramos considerado como estado de ebriedad.

Rivera quedó con arraigo nacional y la suspensión provisoria de su licencia de conducir.

El tribunal además estableció un plazo de investigación de tres meses.