Formalizan a tres tripulantes de El Cobra por homicidio culposo en Caso Bruma: Fiscalía pide imputar a empresa Blumar

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó que el choque entre la Cobra y la Bruma está confirmado, pero la investigación se centra en determinar las circunstancias de la colisión.

Este miércoles se inició en el Juzgado de Garantía de Coronel la formalización de los tripulantes de la embarcación pesquera El Cobra, imputados por el hundimiento y la muerte de siete pescadores de la lancha Bruma ocurrido el 30 de marzo de 2025.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, presentó los cargos por cuasidelito de homicidio u homicidio culposo contra el capitán Roberto Mansilla Gallardo, el piloto Luis Macaya y el vigía Jaime Sandoval, solicitando medidas cautelares que incluyen arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional.

Fiscalía imputa a tres tripulantes del Cobra

Según explicó Cartagena, el choque entre la Cobra y la Bruma está confirmado, pero la investigación se centra en determinar las circunstancias de la colisión.

La fiscal describió que la Cobra, un pesquero de 64,7 metros de eslora y 12 metros de manga, impactó con su proa la banda de babor de la Bruma, una lancha de 14,7 metros de eslora, provocando su desarticulación, hundimiento y la muerte de los siete tripulantes.

Las victimas del hechos son José Luis Medel Sepúlveda, Jonathan Daniel Torres Saldaña, José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Valladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz y Carlos Hugo Escárate Ramírez.

La nave Cobra navegaba con buena visibilidad y viento calmo, mientras la Bruma mantenía su luz de tope señalizando su posición, según detalló la Fiscalía.

Piden formalizar a empresa Blumar

Durante la audiencia, la fiscal también solicitó formalizar a la empresa pesquera Blumar SA, dueña de El Cobra, por no haber incorporado de manera explícita el riesgo de abordajes en su modelo de prevención del delito, incumpliendo la normativa marítima vigente.

La compañía estuvo representada por su gerente legal, Juan Pablo Oviedo Steagmann.

La defensa de los tripulantes, encabezada por el abogado Alejandro Espinoza, calificó los hechos como un accidente, negando dolo o intención de provocar la tragedia.

Espinoza sostuvo que no existió conocimiento previo del abordaje por parte de la tripulación de El Cobra y que se discutirá en el juicio si hubo negligencia, tanto de los imputados como de la empresa.