Formalización de hijos y exyerno de Julia Chuñil se posterga a este jueves

La audiencia quedó reprogramada luego de que el tribunal acogiera una solicitud presentada por las defensas de los detenidos, quienes argumentaron la necesidad de contar con más tiempo para revisar de manera íntegra los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa.

El Juzgado de Garantía de Los Lagos resolvió este miércoles aplazar la audiencia de formalización de los tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil, investigados por su presunta participación en la muerte de la dirigenta mapuche.

Chuñil permanece desaparecida desde noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos.

La audiencia quedó reprogramada para este jueves a las 11:00 horas, luego de que el tribunal acogiera una solicitud presentada por las defensas, quienes argumentaron la necesidad de contar con más tiempo para revisar de manera íntegra los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa.

Los imputados en la causa son Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del exyerno de la víctima, respecto de quien el tribunal ordenó mantener en reserva su identidad, prohibiendo la difusión de su nombre, imagen e iniciales.

Desde la Defensoría Penal Pública, que representa al exyerno de la víctima, se argumentó que los antecedentes de la investigación fueron entregados recién durante la mañana, lo que —según indicaron— impidió su revisión completa.

El defensor penal público Juan Pablo Alday sostuvo que, a su juicio, los antecedentes reunidos por el Ministerio Público no permitirían acreditar la participación de su representado en los hechos investigados.

A esta petición se sumó la abogada de los hijos de Chuñil, Karina Riquelme, quien afirmó no haber recibido aún la carpeta investigativa.

Las detenciones de los cuatro imputados se concretaron en las comunas de Máfil y Temuco, en el marco de un amplio operativo policial que contó con la participación de más de un centenar de funcionarios de Carabineros de distintas unidades especializadas.