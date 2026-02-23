Formalizan a presuntos autores intelectuales por homicidio de empresario en Quinta Normal: Ex suegro fue detenido

La Fiscalía confirmó que el crimen fue cometido por un sicario contratado y que uno de los imputados mantiene vínculo familiar con la víctima.

A casi un año del homicidio del empresario Jaime Solanes Mestre, ocurrido el 26 de marzo de 2025 en Quinta Normal, Carabineros y la Fiscalía confirmaron la detención de quienes serían los autores intelectuales del crimen, además del nexo que habría intermediado en la contratación del sicario.

El teniente coronel Felipe Ríos, jefe (s) del OS-9 de Carabineros, detalló que la víctima, un empresario de 72 años dedicado al rubro de los plásticos, fue atacada cuando se disponía a ingresar a la fábrica familiar. “Era abordado por un hombre, desconocido hasta ese momento, el cual premunido con un arma de fuego le habría efectuado un disparo en el rostro, falleciendo en el lugar”, explicó.

En el marco de las primeras diligencias, se logró identificar a un hombre de 29 años que habría trasladado al autor material del homicidio. Este sujeto fue detenido en septiembre de 2025 y permanece en prisión preventiva.

Con el avance de la investigación y el análisis de evidencia, entre ellas peritajes telefónicos y declaraciones, el OS-9 concretó la detención de dos presuntos autores intelectuales: un hombre de 47 años y otro de 72 años, este último cuñado de la víctima. Ambos fueron capturados la semana pasada.

El fiscal coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, Héctor Barros, calificó el caso como resultado de un “trabajo arduo y minucioso” desarrollado junto al Ministerio Público y el equipo liderado por el fiscal Alex Cortés.

Barros sostuvo que el homicidio fue ejecutado por un sicario contratado por uno de los imputados que será formalizado. “Hemos logrado establecer quién fue el que encarga la comisión de este hecho y quién intermedia en la contratación de este sicario”, señaló.

La Fiscalía informó que este lunes se formalizará la investigación contra los denominados “eslabones superiores” del grupo que habría planificado y encargado el crimen. No obstante, advirtió que las diligencias continúan, ya que existen otros posibles involucrados respecto de los cuales se mantienen investigaciones en curso.