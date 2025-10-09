Fonasa advierte a los usuarios sobre un sitio falso: Estos son los detalles de la alerta

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
La plataforma emitió una alerta tras detectarse un sitio web que simula ser parte de Fonasa y busca extraer datos personales de los usuarios.
Durante este jueves, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) emitió una alerta por la circulación de un sitio falso que simula ser parte de la plataforma.
La institución informó que se detectaron mensajes de texto fraudulentos en nombre de Fonasa, los cuales dirigen a un sitio web falso “para robar tus datos”.
Por ello, Fonasa instó: “No ingreses a fonasagou-cl(.)life. ¡No es nuestro sitio!”
Además, la entidad reiteró que Fonasa nunca solicitará actualizar datos o solucionar problemas de pago a través de enlaces en mensajes de texto.
⚠️¡CUIDADO! ALERTA DE SITIO FALSO.
Están circulando mensajes de textos (SMS) fraudulentos a nombre de #Fonasa que dirige a un sitio web FALSO para robar tus datos.
Este método se denomina “phishing”, una práctica en la que personas se hacen pasar por individuos, empresas u organismos para obtener información confidencial.
