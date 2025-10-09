País fonasa

Fonasa advierte a los usuarios sobre un sitio falso: Estos son los detalles de la alerta

La plataforma emitió una alerta tras detectarse un sitio web que simula ser parte de Fonasa y busca extraer datos personales de los usuarios.

Durante este jueves, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) emitió una alerta por la circulación de un sitio falso que simula ser parte de la plataforma.

La institución informó que se detectaron mensajes de texto fraudulentos en nombre de Fonasa, los cuales dirigen a un sitio web falso “para robar tus datos”.

Por ello, Fonasa instó: “No ingreses a fonasagou-cl(.)life. ¡No es nuestro sitio!”

Además, la entidad reiteró que Fonasa nunca solicitará actualizar datos o solucionar problemas de pago a través de enlaces en mensajes de texto.

Este método se denomina “phishing”, una práctica en la que personas se hacen pasar por individuos, empresas u organismos para obtener información confidencial.

