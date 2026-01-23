Fonasa activa plan 2026 para cirugías priorizadas y destina millonario monto a reducir listas de espera

El Sistema de Acceso Priorizado (SAP) busca acortar tiempos de espera quirúrgica con derivaciones a prestadores privados en convenio. El programa se divide entre MAI y MLE, con Copago Cero en la modalidad institucional y deducibles según tramo en libre elección.

Fonasa autorizó la implementación del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) para 2026 con el objetivo de reducir los tiempos de espera quirúrgica en el sistema público. El plan mantendrá los criterios de priorización del periodo anterior y contará con una inversión de $35 mil millones, destinada a facilitar el acceso oportuno a cirugías seleccionadas por el Ministerio de Salud.

El SAP es un mecanismo que permite resolver cirugías priorizadas mediante atención en prestadores en convenio, según dos modalidades de cobertura definidas por Fonasa.

Entre los procedimientos priorizados por el Ministerio de Salud se incluyen la endoprótesis total de rodilla y la endoprótesis de cadera en personas menores de 65 años, cirugías que concentran una alta demanda en listas de espera.

Para el ciclo 2026, el programa tendrá una inversión de $35 mil millones. Fonasa indicó que los recursos se distribuirán de manera equitativa entre la Modalidad de Atención Institucional (MAI) y la Modalidad de Libre Elección (MLE).

Cómo funciona el SAP en MAI y MLE

En la Modalidad de Atención Institucional (MAI), Fonasa contactará directamente a las personas que se encuentren en lista de espera para derivarlas a prestadores privados en convenio. En esos casos, la atención se realizará con Copago Cero, es decir, sin costos para el paciente.

En la Modalidad de Libre Elección (MLE), los beneficiarios podrán elegir atenderse con un prestador privado en convenio, con un deducible que variará según el tramo de afiliación (B, C o D).