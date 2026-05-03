Fonasa activa protocolos tras alerta de ciberseguridad y asegura que no hubo filtración de datos

Este sábado, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) informó que activó protocolos de resguardo y monitoreo reforzado en toda su red, tras las alertas emitidas por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) por posibles actividades maliciosas que podrían afectar a servicios públicos.
A través de un comunicado, el organismo indicó que “se detectó y contuvo oportunamente una anomalía en un sistema institucional, sin afectar la atención de salud ni que se haya extraído información de las personas”.
Fonasa agregó que la situación se mantiene bajo monitoreo y que la red asistencial continúa funcionando sin alteraciones. “La atención en la red de salud se mantiene operando con normalidad”, señaló la institución.
En el mismo texto, la entidad indicó que mantiene “una coordinación permanente con la ANCI y un seguimiento continuo de la situación”, advirtiendo que “de identificarse cualquier indicio adicional, se adoptarán de forma inmediata las medidas necesarias”.
Junto con ello, el organismo reiteró recomendaciones de resguardo digital para la ciudadanía. “Se reitera el llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales (…) no compartir datos personales ni claves, y evitar interactuar con comunicaciones de origen desconocido”.
Pese a la declaración de Fonasa, en redes sociales diversas personas han alertado la difusión de información vinculada a beneficiarios del sistema en plataformas digitales. La institución sostiene que no existen antecedentes de extracción de datos personales desde sus sistemas.
Situación de Ciberseguridad y Protección de Datos en la Red de Salud.@Fonasa informa a la ciudadanía que, ante las alertas emitidas por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y reportes sobre posibles actividades maliciosas en servicios públicos, se activaron de inmediato… pic.twitter.com/7AcJgPS6mO
— Fonasa – Fondo Nacional de Salud – Chile (@Fonasa) May 3, 2026
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